Accostato al Napoli, ds Barcellona allontana Gyokeres: "Abbiamo già Lewandowski"

vedi letture

Il direttore sportivo del Barcellona, il portoghese Deco, ha parlato dei rumors che vedono il bomber dello Sporting, Viktor Gyokeres, accostato ai blaugrana in vista della prossima estate. Il dirigente ha chiarito che il centravanti accostato anche al Napoli non rientra tra gli obiettivi degli acquisti estivi: "Non è il momento di parlare di mercato. Gyokeres è un grande attaccante che ha fatto molto in questa stagione per lo Sporting de Portugal, ma non vogliamo rinforzare quel ruolo di centravanti. Abbiamo già Lewandowski lì".

54 gol in 52 presenze, oltre a 13 assist fra campionato e coppe. 39 reti solamente in campionato, in sole 33 presenze, con 8 assist: questi sono alcuni dei numeri da potenziale mostro che l'attaccante svedese, a 26 anni, ha fatto registrare in questa stagione a dir poco straripante per lui, che ha aiutato la squadra a vincere campionato e coppa nazionale nonostante l'addio in corso d'opera di Ruben Amorim. Numeri che sembrano convincere molti top club, pronti ad avanzare proposte da capogiro alla sua società.