Anguissa, trattativa sul rinnovo ferma da gennaio. L'Arabia sullo sfondo

La squadra che ha appena vinto lo scudetto subirà sul mercato una profonda trasformazione. In tanti andranno via. Da valutare pure il futuro di Anguissa, come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Le trattative per il rinnovo del contratto si sono interrotte a gennaio.

Il Napoli ha attivato la clausola biennale fino al 2027 ma la volontà del giocatore è quella di provare un’esperienza altrove. Gli piacerebbe tanto la Saudi League e in caso di un’offerta, le parti valuterebbero il da farsi. L'Arabia lo aveva tentato già un anno fa ma Conte lo blindò. Ora le cose possono cambiare.