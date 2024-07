Accostato al Napoli, Theate raggiunge Pioli all'Al Ittihad: ha già completato le visite

Arthur Theate, difensore del Rennes accostato anche al Napoli, si può considerare un nuovo giocatore dell'Al Ittihad.

Ad annunciarlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "Arthur Theate ad Al Ittihad, ci siamo! Accordo in atto per 18 milioni di euro al Rennes, tutto fatto anche dal lato del giocatore. Prima mossa per il nuovo allenatore Pioli, acquisto intelligente per Ittihad visto che molti club erano interessati, compreso il West Ham. Anche il 24enne nazionale belga ha completato le visite mediche".