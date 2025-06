Meret rinnova, ma Conte vuole due grandi portieri! Sky: si avvicina Milinkovic-Savic

Il Napoli accelera per il futuro dei propri portieri. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Alex Meret. Il nuovo contratto, la cui firma è prevista all’inizio della prossima settimana, dovrebbe avere scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Non solo Meret. Al portiere italiano, però, il Napoli intende aggiungere un altro elemento di assoluto valore. Il profilo individuato è quello di Vanja Milinkovic-Savic. Secondo l’emittente satellitare, manca ancora l’accordo totale con il Torino, ma le parti lavorano per trovare l’intesa. In un incontro avvenuto tra le rispettive dirigenze, i due club hanno parlato anche di Cyril Ngonge. L’asse tra granata e azzurri potrebbe quindi portare il portiere serbo al Maradona e l’attaccante belga a Torino.