Zortea si è consacrato a Cagliari e fa gola a tante: anche il Napoli sull’esterno

La stagione della consacrazione. Perché in pochi avrebbero pensato a un rendimento del genere per Nadir Zortea, scrive TMW. Ceduto prima al Sassuolo, tre stagioni fa, poi al Frosinone due, in quella appena finita ha fatto molto bene a Cagliari, passando però per una metamorfosi che non si sarebbe aspettato neppure lui.

Perché c'è stato un cambiamento di ruolo, da terzino di spinta a esterno di fascia nel 4-2-3-1, collezionando 35 partite, 6 gol e 2 assist. Chi può avere un minimo rimpianto è l'Atalanta, anche se sulla fascia di destra c'è Raoul Bellanova come titolare, più Zappacosta come eventuale rincalzo e c'è molta fiducia per la maturazione di Palestra. Invece Gian Piero Gasperini, che lo conosce bene, lo avrebbe messo nel mirino per la Roma con Fiorentina e Napoli.