Bonny, il Napoli non l’ha mollato ma l’Inter è ad un passo: distanza minima col Parma

Trattativa in dirittura d'arrivo quella tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione è convinta di non avere rivali nella corsa all'attaccante francese, nonostante l’interesse anche del Napoli, che non ha mollato il classe 2003.

La distanza tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta dei crociati è sottilissima: il Parma chiede 25 milioni più bonus, l'Inter dal canto suo arriva a 25 ma con bonus compresi. Si parla quindi di dettagli e filtra la sensazione che presto Bonny tornerà ad essere un giocatore di Cristian Chivu.