Ag. Cheddira: "Ha un sogno. Il suo futuro lo deciderà il nuovo allenatore del Napoli"

Bruno Di Napoli, agente di Cheddira, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Cheddira ha fatto una stagione in crescendo, di conoscenza della categoria prima di tutto. Abbiamo scelto Frosinone per avere continuità di minutaggio. Lui ha fatto tutte le categorie ed ambientandosi nelle categorie dov’è andato. Questa è la sua maggiore qualità, adattarsi subito.

Gli mancava lo step della Serie A ed è arrivato anche questo. Lui finirà col Frosinone e speriamo si salvi. A Napoli hanno ufficializzato Manna che incontreremo a fine stagione. In base all’allenatore che arriverà a Napoli si faranno delle valutazioni. Il sogno per qualsiasi giocatore è quello di far parte di un gruppo importante come quello del Napoli".