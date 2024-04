Ag. Cheddira: "Resterà al Napoli? C’è da capire quanti attaccanti il club avrà in rosa"

L’agente Fifa Bruno Di Napoli, rappresentante di Walid Cheddira tra gli altri, ha parlato a 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L’agente Fifa Bruno Di Napoli, rappresentante di Walid Cheddira tra gli altri, ha parlato a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Siamo contenti di quello che sta facendo Cheddira al Frosinone al primo anno di serie A. Al di là dell’aspetto realizzativo ha fornito ottime prestazioni, si sta facendo apprezzare da molti addetti ai lavori, è in crescita e secondo me farà un finale di stagione importante.

Oggi è prematuro parlare del futuro dell’attaccante, è importante che ha dimostrato di poter giocare in serie A. Da qui a quello che sarà l’anno prossimo ci sono troppe variabili per sbilanciarci. L’unico obiettivo di Walid è di terminare bene la stagione, sapendo che meglio fa e più riscontri positivi avrà la progressione della sua carriera. Non ho parlato con il Napoli, che è proprietario del cartellino del calciatore, da qui al ritiro c’è da capire quanti attaccanti il club avrà in rosa. In ogni caso se il Napoli riterrà che debba restare nella rosa noi ne saremmo contenti, ma ripeto, è prematuro parlarne.

Napoli-Frosinone? La squadra di Di Francesco in linea di massima è leggermente più prudente nelle ultime di gare ma comunque tende a giocare: non fa barricate, se la gioca, sperando di fare risultato e portare punti a casa. Un punto a Napoli in questo momento della stagione per il Frosinone sarebbe oro, ma la mentalità e l’organizzazione dell’allenatore sono votati a produrre gioco e a segnare un gol più dell’avversario attraverso l’organizzazione. Il Frosinone è stato penalizzato a metà stagione da molti infortuni, altrimenti avrebbe quei 4-5 punti in più che renderebbero la sua classifica meno precaria”.