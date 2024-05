Ag. Hincapié: “Napoli? Al mercato penseremo da fine mese, ora vuole Triplete col Bayer”

In esclusiva a Sportitalia è intervenuto Manuel Ramon Sierra, agente del difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapie.



Sappiamo che il Bayer non ha voluto ascoltare offerte anche molto importanti a gennaio. Per le squadre italiane che cercano difensori, come il Napoli, sarà difficile pensare a lui?

“Quello che posso dire è ci sono tanti club che dimostrano interesse, che chiedono di lui. La verità è che oggi è al Bayer Leverkusen, dove ha appena trionfato in Bundesliga, con due titoli ancora da poter vincere. A fine mese potremo iniziare a parlare di altre cose, fra uscite ed entrate e quant’altro. Ad oggi è concentrato sul Bayer Leverkusen, vuole centrare il Triplete”.