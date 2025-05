Ag. Hincapié svela: "Il Napoli l'ha cercato più volte in passato. Ma adesso..."

vedi letture

Manuel Ramón Sierra Camacho, agente del difensore del Bayer Leverkusen Piero Hincapie, nel corso dell'intervista rilasciata a Sportitalia ha parlato anche del futuro del suo assistito e delle voci che lo hanno visto accostato anche a club italiani come il Napoli, in particolare a gennaio: "Addio complicato con il rinnovo? No, no. L'idea è che possa partire in estate, se ci fosse la possibilità di giocare in una delle squadre top 10 al mondo, o top 7. Ne abbiamo parlato molto con il Leverkusen e l'idea è questa".

Sulle voci che in passato lo hanno visto accostato a Napoli ed Inter: "Il Napoli è stato interessato più volte negli anni passati, si è sempre parlato anche dell'Inter, ma non c'è mai stato più di questi rumors. L'Inter ha un giocatore di livello mondiale come Bastoni in quel ruolo e non ha mai avuto bisogno di sostituirlo".

A fine stagione 2023/24 si era espresso così sugli accostamenti al Napoli: “Quello che posso dire è ci sono tanti club che dimostrano interesse, che chiedono di lui. La verità è che oggi è al Bayer Leverkusen, dove ha appena trionfato in Bundesliga, con due titoli ancora da poter vincere. A fine mese potremo iniziare a parlare di altre cose, fra uscite ed entrate e quant’altro. Ad oggi è concentrato sul Bayer Leverkusen, vuole centrare il Triplete”.