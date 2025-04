Ag. Lucumì: "Piaceva al Napoli, se richiamassero li ascolteremmo! E' in scadenza 2026..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Simone Rondanini, agente del difensore del Bologna Jhon Lucumi: “Come sta vivendo Lucumi questa stagione? È super contento della stagione, dei compagni e del mister. Stanno avendo successo in campionato e coppa, mentre la Champions è stata una piccola disavventura però lui è comunque contentissimo. Lunedì sarà una bella partita, entrambe le squadre esprimono dei valori unici, una è in lotta per lo scudetto e l’altra è pochi punti dietro. Sarà una bella gara. Jhon continua a crescere e si vede, ha smesso di commettere quei piccoli errori che a volte gli creavano difficoltà in campo. La prima volta che l’ho conosciuto gli ho detto che non c’è un tempo stabilito per crescere, gli ho fatto l’esempio di Ronaldo e Messi che continuavano ad andare avanti nonostante i palloni d’oro vinti, da lì credo sia cresciuto come calciatore e come persona, grazie anche alla famiglia e ai compagni. Ricorda un po’ Koulibaly anche come percorso, inoltre Jhon l’anno scorso ha lavorato in un modulo diverso da oggi quindi è migliorato anche a livello tattico. È stato capace di adattarsi ed è importante perché le grandi squadre oggi cercano calciatori che si sappiano muovere in diversi sistemi.

Lucumi è in scadenza nel 2026, se abbiamo in programma un incontro con il Bologna per il rinnovo? Stiamo valutando, siamo contenti del percorso fatto finora, poi si vedrà e si discuterà se rinnovare o lavorare all’uscita, abbiamo un ottimo rapporto con il club bolognese, sia noi come agenzia che il ragazzo.

Se ci sono stati nuovi contatti col Napoli? Napoli è una piazza stupenda, se arrivasse il loro interesse si ascolterebbe sicuramente. Penso che adesso sia una grande squadra. A seconda delle cessioni, poi si valutano le entrate. Abbiamo ottimi rapporti con il Napoli. Vedremo…E’ vero che in passato c’è stato l’interesse, ma non solo del Napoli, anche di altre squadre. Penso che Lucumi stia facendo bene e sia pronto a fare il salto: Napoli è una piazza tra le uniche che ti agevola da questo punto di vista”.