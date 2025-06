Ag. Zerbin: "Ha un contratto lungo col Napoli, futuro tutto da decidere"

Quale futuro per Alessio Zerbin? L'esterno di proprietà del Napoli tornerà alla base dato che non è stato riscattato dal Venezia con cui ha giocato nella seconda parte di stagione. In diretta a Radio Marte è intervenuto l’agente Fifa e procuratore Giulio Marinelli. “Il futuro di Zerbin è tutto da decidere, è legato da un contratto lungo al Napoli, dove sarebbe felice di poter tornare e con cui presto parleremo. In ogni caso per noi è finita la stagione dei prestiti: vorremmo che trovasse spazio stabilmente presso una squadra. Conte in estate pose il veto alla sua cessione, a gennaio ha parlato con Alessio, chiedendogli di rimanere, cosa di cui il mio assistito è stato molto felice. Ha fatto una grande scuola con Conte ma aveva giocato oggettivamente pochissimo e ha avuto modo di trasferirsi al Venezia dove ha fatto molto bene.

Si è rivelata una scelta giusta, adesso l’obiettivo è qualche squadra di serie a. Non è questione di formule: a volte il prestito può anche aprire ad una cessione definitiva. Se il Napoli vuole trattenerlo su presupposti tecnici in linea con le idee di Zerbin, andrà bene. Altrimenti valuteremo altre soluzioni. In questa sessione non abbiamo mai parlato con il Bologna: ha avuto l’apprezzamento da Sartori ma non c’è stato un interessamento concreto. Ci sono diverse richieste ed interessamenti per il mio assistito e alcuni di questi sono arrivati anche al Napoli".