Il Napoli guarda anche alla Serie B, Sky: contatti per Borrelli, arriverebbe a zero

Il Napoli valuta nuove opportunità per il reparto offensivo e nelle ultime ore ha avviato contatti per Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 in uscita dal Brescia. Il centravanti si libererà a parametro zero il 1° luglio e rappresenta una possibile occasione low cost per il club partenopeo, in attesa di un innesto di peso per l’attacco.

Borrelli arriva da una stagione positiva in Serie B, dove ha collezionato 34 presenze – 28 da titolare – realizzando 6 gol e 1 assist. Antonio Conte e la dirigenza azzurra stanno valutando il suo profilo come possibile alternativa italiana nel pacchetto offensivo, in un’ottica di profondità e rotazioni.