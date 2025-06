Alvino replica a Capuano sul caso-Osimhen: "Napoli già assolto! Attento ai colpi di sole..."

vedi letture

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, scrive sui social del caso Osimhen rilanciando un articolo da lui stesso pubblicato su Panorama lo scorso 9 aprile in cui si scriveva: "La Procura di Roma ha ipotizzato il falso in bilancio per il club e De Laurentiis. Ora quella sportiva prova a capire se si può riaprire il processo finito con il proscioglimento nel 2022". Oggi Capuano ha rilanciato quell'argomento, postando su X: "Intanto sono 82 giorni che la Procura Figc ha ricevuto le carte dell’inchiesta di Roma sull’ipotesi di reato di falso in bilancio del Napoli (Osimhen, #Diawara e Manolas). 82 giorni di silenzi…".

Pronta la replica di Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, sulla stessa piattaforma social: "Questo è un silenzio d’oro! Chinè non ha rinvenuto nel carteggio fornitogli elementi nuovi e rilevanti a far riaprire il processo già a suo tempo definito con l’ ASSOLUZIONE del calcio Napoli e dei suoi dirigenti! Torno a predicare massima attenzione per i colpi di sole!", si legge sull'account X del collega.