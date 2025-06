Nunez-Lucca, Rai: decisione non ancora presa, si dialoga per entrambi

Il Napoli continua a lavorare con grande decisione sul mercato. Oltre a Noa Lang e Juanlu Sanchez, operazione da considerarsi vicine alla conclusione, il club azzurro programma anche un colpo in attacco e uno in difesa. Ci sono stati dei contatti con l'Udinese per Lorenzo Lucca, ma la scelta tra l'ex Ajax e Darwin Nunez - riferisce Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport - non è ancora stata presa definitivamente. Per quanto riguarda il reparto arretrato, invece, persiste una grossa distanza di valutazioni con il Bologna per il cartellino di Sam Beukema.

