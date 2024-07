Ambrosino, il Frosinone sorpassa il Bari: il talento azzurro può ritrovare Vivarini

Il Frosinone è retrocesso in Serie B e ha dato il via al nuovo progetto tecnico. La prima mossa è stato il cambio in panchina: fuori Di Francesco, dentro Vincenzo Vivarini. Poi si passa al calciomercato: con il termine dei prestiti di Walid Cheddira e Kaio Jorge, i gialloblu hanno bisogno di intervenire sull'attacco.

Si fa viva così l'ipotesi di un nuovo prestito dal Napoli dopo Cheddira: stavolta si tratta del giovane Giuseppe Ambrosino. Stando a quanto riportato da Ciociaria Oggi, l'azzurrino classe 2003 è nelle grazie del tecnico Vivarini che lo ha allenato già la scorsa stagione a Catanzaro e lo rivorrebbe nella nuova esperienza con il Frosinone. L'anno scorso per Ambrosino 28 presenze nel campionato di Serie B condite da 3 gol e 3 assist.