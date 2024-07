Ambrosino, tutto fatto col Frosinone: oggi raggiungerà i nuovi compagni

Tutto fatto per Giuseppe Ambrosino al Frosinone. Come annuncia Gianluca Di Marzio su X, l'attaccante del Napoli oggi è atteso a Fiuggi nel ritiro della squadra ciociara per aggresarsi ai suoi nuovi compagni. Per Ambrosino si tratta di una nuova occasione per giocare con continuità. Quello che inizierà a metà agosto sarà il suo quarto campionato consecutivo in Serie B.

Dopo aver chiuso il suo percorso nelle Giovanili del Napoli, l'attaccante classe 2003 ha militato nelle file di Como, Cittadella e Catanzaro. La sua miglior stagione è stata l'ultima, con 3 gol in 28 presenze. Nei due anni precedenti, vissuti quindi con la compagine comasca e poi con quella padovana, aveva messo insieme 2 reti in 19 apparizioni.