Anche l'Inter punta Solet: l'Udinese fissa il prezzo (che sale)

Concorrenza che aumenta per Oumar Solet dell'Udinese, soprattutto dopo il gol bellissimo di domenica contro l'Inter. Come scrive il quotidiano Corriere dello Sport, in casa nerazzurra è lui il preferito rispetto al compagno Bijol. L’ostacolo ora sarà la richiesta dell’Udinese, decisa a fare il colpaccio dopo averlo tesserato a zero: difficile, se non impossibile, che si scenda sotto quota 20 milioni.

"Dopo aver rescisso il contratto con il Salisburgo, il francese è stato ingaggiato dall’Udinese, per poi cominciare a giocare a gennaio. Ebbene, da inizio anno il suo rendimento è stato impeccabile o quasi", si legge. Solet è anche uno dei primi obiettivi per la difesa del Napoli in vista della prossima stagione. Piace, così come Gatti, a Conte e al club azzurro. Il ds Manna al lavoro.