Ultim'ora Osimhen, l'Al-Hilal ha bussato alla porta: la risposta del Napoli e la posizione della Juve

Victor Osimhen farà ritorno a Napoli al termine del prestito con il Galatasaray e gli verrà subito cercata una nuova squadra. Nelle scorse settimane è stato reso noto l'interesse della Juventus, che però non è l'unico club con gli occhi sull'attaccante nigeriano. A riferire le ultime è il giornalista Matteo Moretto tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Una conferma rispetto a quanto raccontato negli ultimi giorni, ovvero che l’Al-Hilal si è fatto avanti per Victor Osimhen. È tornato a bussare alla porta di Osimhen il club arabo ma senza una vera e propria proposta ufficiale. Un sondaggio concreto sia con il giocatore che con il Napoli, ma le cifre che potrebbero circolare dall’Arabia non sono quelle che possono soddisfare il Napoli che ha fissato una clausola da 75 milioni di euro. Quindi l’Al-Hilal ha bussato alla porta ma ha trovato un ‘no’ secco del Napoli che vuole i soldi della clausola per lui. La Juventus è disposta a un maxi sforzo per Osimhen arrivando ad offrire anche 75-80 milioni di euro, ad oggi chiaramente si tratta di colloqui verbali. L’attaccante nigeriano è il primo vero grande obiettivo della Juventus per il prossimo anno”.