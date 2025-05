Ultim'ora Napoli in pole per Gutierrez! As - Seguito da più di un anno, avviati i contatti col Girona

A tre giornate dalla fine della Serie A, il Napoli è già proiettato verso il futuro e muove i primi passi concreti sul mercato. Non solo Kevin De Bruyne per la mediana e Jonathan David in attacco: il club azzurro lavora anche per rinforzare la corsia sinistra ed è in pole per l'acquisto di Miguel Gutierrez Ortega, talento classe 2001 attualmente in forza al Girona.

A riferire le ultime sulla trattativa è Mirko Calemme, giornalista Diario AS, che su X scrive: "Il Napoli in prima fila per Gutiérrez. Gli azzurri seguono il canterano del Real Madrid da oltre un anno e hanno già avviato i contatti per acquistarlo. Anche Juventus e Milan, quest'ultimo alla ricerca dell’erede di Theo Hernandez, sono interessati".