Napoli-De Bruyne, ecco quando arriverà la decisione della stella belga

Giovanni Manna ha da tempo impostate le manovre per l’estate. A partire dalle mosse per gli svincolati Kevin De Bruyne e Jonathan David. Per la stella belga che chiuderà la sua esperienza al City ha offerto un biennale da oltre 7mln di euro a stagione ed il giocatore ha fatto sapere che scioglierà le riserve entro giugno.

Per David, attaccante che ha già salutato il Lille essendo in scadenza di contratto, dopo aver mosso passi concreti con l’entourage bisogna trovare l’intesa economica, soprattutto alla voce commissioni, con De Laurentiis. Ovviamente sul giocatore non mancano anche le concorrenti con tanti club che seguono da tempo l'evoluzione della vicenda e le richieste dei suoi rappresentanti.