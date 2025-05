Da Torino - La Juventus punta Lucca perché piace molto anche a Conte

Un’ammonizione di troppo priverà Lorenzo Lucca della sfida dello Stadium tra Udinese e Juventus. Il cartellino rimediato nel finale della gara contro il Monza, in cui era andato a segno, è costato la squalifica al 24enne torinese. Un’assenza solo sul campo, però: il legame affettivo con Torino, dove è nato e cresciuto, potrebbe spingerlo ad accompagnare comunque la sua squadra nella trasferta.

I bianconeri lo osservano da tempo

La Juventus, che lo osserva da tempo, ha messo Lucca in cima alla lista dei possibili vice di una prima punta di livello, si legge su Tuttosport. Il profilo piace a Giuntoli per diversi motivi: è giovane, italiano, conosce il campionato e ha margini di crescita evidenti. Inoltre, la valutazione da circa 30 milioni è considerata gestibile, magari con l’inserimento di una contropartita tecnica come il difensore Jonas Rouhi. Anche l’ingaggio attuale (500mila euro lordi) lo rende un’opzione economicamente sostenibile.

Piacerebbe anche a Conte

L’altezza (201 cm) e le qualità nel gioco aereo lo rendono perfetto per un progetto che punta a rinnovarsi, con particolare attenzione alle palle inattive, spesso un punto debole della Juventus. Il suo profilo - scrive il quotidiano piemontese - piacerebbe anche al possibile nuovo allenatore bianconero Antonio Conte, ma il futuro di entrambi è ancora tutto da scrivere. E alla Continassa, a prescindere da quale sarà il volto che sederà in panchina, Lucca resta sotto osservazione.