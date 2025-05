Il Como su un (ex) obiettivo del Napoli, Romano: "Pronti a pagare clausola da 30mln"

Yeremay Hernandez è stato un obiettivo del Napoli nella scorsa finestra di calciomercato invernale: l'attaccante esterno del Deportivo La Coruna era nella lista degli azzurri a gennaio per sostituire il partente Kvaratskhelia e anche per assicurarsi un profilo di prospettiva, ma alla fine la trattativa tra i due club non è avanzata.

Adesso sullo spagnolo classe 2002 si registra il forte interesse del Como che, come riporta il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sarebbe pronto a pagare l'ingente clausola rescissoria per aggiudicarselo: "Il Como ha intenzione di pagare una clausola rescissoria di oltre 30 milioni di euro per il gioiello del Deportivo, Yeremay. Cesc Fabregas vuole Yeremay al Como da gennaio e ora i colloqui proseguono per l'accordo con il giocatore. I termini del contratto restano il passaggio fondamentale per concludere l'affare".