Anguissa, che estate: dall'Atalanta al rinnovo ancora in sospeso

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Anguissa sarà chiamato a garantire equilibrio, fisicità e presenza a un centrocampo che, per un periodo, dovrà fare a meno del proprio punto di riferimento. Un compito importante per il centrocampista, che dovrà mettere a disposizione della squadra esperienza e caratteristiche utili per mantenere gli equilibri del reparto. Per Frank, del resto, quella appena trascorsa è stata un’estate particolarmente intensa, dentro e fuori dal campo.

Tra mercato e rinnovo, il futuro di Anguissa

Prima le sirene del mercato e l’interesse dell’Atalanta, poi la decisione di restare a Napoli. Una scelta che ha fatto da sfondo anche alla trattativa per il rinnovo del contratto, ancora da definire. Il dialogo tra le parti non si è però interrotto e nei prossimi giorni è previsto un nuovo appuntamento per provare a superare la fase di stand-by. Il Napoli vuole fare chiarezza sul futuro di Anguissa, mentre il centrocampista è pronto a concentrarsi nuovamente sul campo e sulle esigenze della squadra.