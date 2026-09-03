“Non so se rinnovo”, Mediaset sulle parole di McTominay: “Occhio al Real la prossima estate”

vedi letture

Scott McTominay ha acceso qualche interrogativo sul proprio futuro al Napoli dopo aver parlato del possibile rinnovo. Occhio alla pista Real Madrid.

Il futuro di Scott McTominay potrebbe diventare uno dei temi caldi dei prossimi mesi in casa Napoli. Il centrocampista scozzese ha infatti alimentato qualche dubbio sulla possibilità di prolungare il proprio contratto con il club azzurro. Parole che non sono passate inosservate, soprattutto considerando il ruolo centrale assunto dall’ex Manchester United nella squadra: “Non lo so, non ne abbiamo parlato. Nel calcio i contratti vanno e vengono, non è la cosa più importante in questo momento, la cosa a cui pensare è il campo”. McTominay, classe 1996 e in azzurro da due stagioni, è attualmente legato al Napoli fino al 2028.

McTominay-Napoli, dubbi sul futuro

Già nelle scorse settimane non erano mancate le indiscrezioni su un possibile interesse di alcuni top club europei nei confronti di McTominay. Tra le società accostate al centrocampista è stato fatto anche il nome del Real Madrid, allenato da José Mourinho, con cui lo scozzese ha già lavorato ai tempi del Manchester United. Una destinazione che lo stesso McTominay non ha escluso, come confermato in un’intervista al Corriere della Sera: “Se dovesse chiamare il Real ci penserei”. La pista - scrive Sportmediaset - potrebbe tornare d’attualità nella prossima estate e il Napoli ne è consapevole: per questo, già entro gennaio, il club potrebbe avviare i primi contatti per discutere un possibile prolungamento del contratto.