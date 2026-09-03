Cheddira svela tutto: “Ero vicino al Frosinone, ma l’Avellino mi ha voluto fortemente”

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Walid Cheddira si presenta come nuovo attaccante dell’Avellino dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Napoli e racconta le ragioni della scelta.

Walid Cheddira è pronto per la nuova avventura con l’Avellino. L’attaccante marocchino, arrivato a titolo definitivo dal Napoli, si è presentato alla stampa e ai tifosi biancoverdi raccontando le sensazioni dei primi giorni e la soddisfazione per la scelta fatta. Il nuovo centravanti ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro e del sacrificio nel percorso che lo ha portato dall’Eccellenza fino ai Mondiali: “Ci tengo a ringraziare il presidente e suo figlio Giovanni, il direttore e tutta la società per avermi dato questa possibilità, mi hanno dimostrato di volermi e mi ha fatto piacere. Ci sono aspettative, ci saranno sempre ma sono pronto a dare tutto per questa maglia e portare gioie a questi splendidi tifosi. Una bellissima emozione scendere in campo al Partenio la prima volta, ho trovato una squadra pronta che ha lottato su ogni pallone, sa quello che vuole, mister con idee chiare, sono contento. Ho giocato in tutte le categorie dall'Eccellenza fino ai Mondiali, non è facile da fare ma con lavoro e sacrificio tutto è possibile, un'esperienza formativa che mi fa avere fame ovunque. Ora penso a fare bene qua”.

Cheddira: “Obiettivo personale fare bene e portare l’Avellino in alto”

Il nuovo attaccante biancoverde ha poi spiegato come è maturata la scelta di trasferirsi ad Avellino, nonostante fosse stato vicino al Frosinone. Cheddira ha parlato anche della concorrenza nel reparto offensivo e del livello della Serie B, confermando la volontà di dare il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra: “Ero vicino al Frosinone è vero, nel mercato succede, non si concretizza subito e si aprono altre opportunità. L'Avellino è stato un flash, mi hanno voluto fortemente e quando ho visto questa determinazione ho scelto Avellino. Avanti c'è concorrenza ma è un problema dell'allenatore, noi dobbiamo lavorare e farci trovare pronti perché è il campo che parla. Obiettivo personale fare bene e portare l'Avellino in alto, noi vestiamo questa maglia per il bene della società. Conosco il campionato di B, l'ho sempre seguito, ho visto che il livello si è alzato parecchio ma siamo pronti e tranquilli”.