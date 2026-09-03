Calciomercato Napoli, retroscena Gatti: no della Juve alla cessione in prestito
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Federico Gatti era stato un obiettivo del Napoli durante il mercato estivo, ma la Juventus aveva respinto la proposta azzurra. Ora ci prova il Porto.
Federico Gatti è stato un obiettivo concreto del Napoli durante il mercato estivo. Il club azzurro aveva provato a portarlo in Campania con un’operazione in prestito con diritto di riscatto, ma la Juventus aveva respinto la proposta, facendo sfumare l’affare.
Gatti, ora ci prova il Porto
Il difensore torna al centro delle trattative dopo l’interesse del Porto di Francesco Farioli, ancora alla ricerca di un rinforzo per la retroguardia nonostante la chiusura del mercato italiano. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoJuve.com, la Juventus non sarebbe disposta a valutare un prestito, anche perché un’eventuale cessione di Gatti lascerebbe il club bianconero senza la possibilità di intervenire sul mercato italiano per sostituirlo.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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