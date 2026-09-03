Calciomercato Napoli, Tmw si chiede: “Perché ADL non ha deciso di investire?”

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Marco Conterio analizza il mercato estivo del Napoli. Si interroga sulle scelte della società e evidenzia soprattutto il mancato investimento in entrata.

“Sul Napoli c'è poco da dire se non ‘perché?’”. È questa la domanda posta da Marco Conterio nel suo editoriale per TuttomercatoWeb.com, dedicato al mercato estivo delle squadre di Serie A. Il giornalista si è soffermato anche sulle operazioni del Napoli, che ha concluso la sessione con i soli arrivi di Benoit Badiashile e Costantino Favasuli, interrogandosi sulle ragioni che hanno portato il presidente Aurelio De Laurentiis a non intervenire maggiormente per rinforzare la squadra.

Conterio: “Male sulle cessioni, dunque ferma sulle entrate”

Nel suo editoriale, Conterio ha sottolineato in particolare il rapporto tra De Laurentiis e Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, chiedendosi perché il club non abbia assecondato maggiormente le eventuali richieste del tecnico sul mercato. Secondo il giornalista, la rosa a disposizione può essere considerata di valore, ma questo non avrebbe dovuto impedire alla società di valutare ulteriori rinforzi: “È difficile capire perché Aurelio De Laurentiis stavolta non abbia deciso di investire, visto che ha preso un tecnico col quale ha un rapporto così stretto come Massimiliano Allegri. La rosa piace al tecnico? Vero. Ma è impossibile che non abbia voluto chiedere e aver voce in capitolo sui rinforzi. Male sulle cessioni, dunque ferma sulle entrate”.