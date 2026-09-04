Cheddira dal Napoli all’Avellino, il ds: “Già ha dimostrato di essere di categoria superiore”

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Il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello ha fatto il punto sul mercato appena concluso, soffermandosi sull’arrivo di Walid Cheddira dal Napoli.

Il mercato dell’Avellino si è chiuso con diversi nuovi innesti e tra questi spicca Walid Cheddira, arrivato dal Napoli. A margine della presentazione dei nuovi acquisti, il direttore sportivo Mario Aiello è tornato sulla sessione appena conclusa, spiegando le difficoltà affrontate dalla società e sottolineando le aspettative riposte nell’attaccante marocchino: “È stato un periodo estremamente lungo perché è iniziato appena terminato il campionato, avendo l’esigenza di cambiare guida tecnica non abbiamo mai avuto un momento di riposo e abbiamo preso l’allenatore per poi cercare i giocatori giusti per rinforzare l’ossatura della squadra. Finalmente è finita e ora tocca al campo – spiega Aiello, come riporta Tuttoavellino.it –. Di Paolo e Cheddira speriamo possano dare tanto alla causa, Cheddira ha dimostrato anche in categoria superiore di poter fare la differenza”.

Aiello: “Il sacrificio maggiore è stato per Cheddira”

Il ds biancoverde ha poi commentato i giudizi espressi dai tifosi sul mercato, invitando ad aspettare le risposte del campo. Aiello ha inoltre indicato proprio l’operazione Cheddira come quella che ha richiesto il maggiore sforzo da parte della società: “I voti dei tifosi devono essere confermati dal campo, in un percorso che va avanti da tre anni ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene, la nostra bravura deve essere di mantenere l’equilibrio e poi il tempo ti dà ragione se lavori bene e speriamo continui a essere così. La trattativa più difficile? Ne abbiamo fatte tante, ma non ce n’è stata una che si è distinta particolarmente. Quella che ha richiesto un sacrificio maggiore è stata quella per Cheddira, che però abbiamo reso facile grazie alla disponibilità del presidente. Le uscite invece sono sempre la cosa più difficile, noi abbiamo completato tutto, ci portavamo alcuni strascichi di operazioni da completare dopo la promozione in Serie B e al 95% abbiamo completato tutto”.