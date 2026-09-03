Ufficiale A lungo seguito dal Napoli, Rios saluta il Benfica e vola in Arabia: svelata la formula

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Calciomercato Napoli, Richard Ríos cambia maglia e lascia il Benfica per una stagione: il centrocampista si trasferisce in prestito all’Al-Ittihad.

Richard Ríos riparte dall’Arabia Saudita. Il Benfica ha ufficializzato il trasferimento temporaneo del centrocampista colombiano all’Al-Ittihad, che lo accoglie in prestito fino al termine della stagione 2026/27. Una nuova tappa per il classe 2000, che in passato era stato a lungo seguito e trattato dal Napoli. Ríos era arrivato a Lisbona nell’estate del 2025 dal Palmeiras e nella sua prima stagione con la maglia delle Aquile si era ritagliato un ruolo da protagonista, totalizzando 45 presenze ufficiali tra competizioni nazionali ed europee, con 8 gol e 6 assist. Il suo esordio era arrivato il 31 luglio 2025 nella Supercoppa Cândido de Oliveira contro lo Sporting, gara disputata interamente dal colombiano e vinta dal Benfica per 1-0.

Richard Ríos lascia il Benfica: ufficiale il prestito all’Al-Ittihad

Nella Liga Portugal 2025/26, Ríos ha raccolto 27 presenze per 2283 minuti, segnando 5 gol e fornendo 4 assist. Il centrocampista ha contribuito anche al percorso europeo, con 12 apparizioni in Champions League tra qualificazioni e fase principale, impreziosite da una rete e un assist. In Coppa di Portogallo sono invece arrivati 2 gol in 6 partite. Nella stagione 2026/27 aveva già disputato altre 6 gare ufficiali, 4 nei turni preliminari di Europa League e 2 in campionato. Il bilancio complessivo con il Benfica è così di 51 presenze. Ora Ríos saluta temporaneamente Lisbona e si prepara alla nuova esperienza con l’Al-Ittihad, in attesa di capire quale sarà il suo futuro al termine del prestito.