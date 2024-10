Anguissa in scadenza: Napoli pronto ad attivare l’opzione per il rinnovo, i dettagli

Andrè Frank Zambo Anguissa sta disputando un ottimo inizio di stagione ed è tornato ai livelli dello scudetto. Il centrocampista del Napoli è in scadenza a giugno 2025, ma la sua situazione contrattuale non preoccupa.

Secondo quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il club partenopeo aveva infatti inserito un'opzione di rinnovo unilaterale fino al 2027 ed è pronto a utilizzarla nelle prossime settimane.

Frank #Anguissa’s contract with #Napoli expires in June 2025, but there is an option to extend it until 2027 and Napoli are ready to keep him triggering the option. #transfers