Anguissa, Juan Jesus, Meret: chi parte e chi resta? Il punto sui rinnovi di contratto

vedi letture

André-Frank Zambo Anguissa resterà al Napoli ben oltre questa stagione. Il centrocampista camerunese è solo formalmente in scadenza perché nell'attuale contratto c'è una opzione per due ulteriori stagioni, ma - scrive quest'oggi Tuttomercatoweb.com - la società sta già trattando col suo entourage un nuovo accordo anche per premiarlo viste le sue prestazioni sempre di altissimo livello. Stessa situazione contrattuale, ma valutazioni differenti per Juan Jesus. Anche il difensore brasiliano ha una opzione per due ulteriori stagioni, ma in questo caso il suo addio a giugno è scontato.

Alex Meret, la trattativa è aperta

L'unica trattativa incerta in casa Napoli è quella con l'attuale portiere titolare. Da mesi Manna e Pastorello stanno discutendo del nuovo contratto del classe '97. Le parti, un incontro dopo l'altro, ribadiscono posizioni di grande fiducia ma il nuovo contratto ancora non c'è. E Meret, da svincolato, è portiere che fa gola a tanti. In scadenza anche il terzo portiere Nikita Contini: a fine stagione il calciatore e il club valuteranno se andare o meno avanti insieme.