Anguissa tentato dall'Arabia: può decidere di salutare dopo 4 anni

Anguissa e Lobotka hanno vinto due scudetti con il Napoli e ora potrebbero partire. Soprattutto l'ex Fulham pare intenzionato a salutare dopo quattro stagioni. Ne parla Tuttosport oggi in edicola. "L’attenzione dei club sauditi - disposti ad offrire fino a 25 milioni di euro - è insistente già dalla scorsa sessione di mercato ed è stato lo stesso calciatore a manifestare il desiderio di intraprendere una nuova avventura.

Lobotka sta valutando le opzioni, sebbene il Napoli abbia fissato il prezzo: 40 milioni, ritenuti oggi eccessivi per i club interessati". Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Per Lobo a inizio luglio ci sarebbe anche una clausola da 25 milioni da poter sfruttare per acquistarlo subito. Sempre se arriverà l'ok del giocatore.