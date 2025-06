Ultim'ora Il Galatasaray non molla Osimhen! Romano: "Inviata offerta contrattuale"

Quale futuro per Victor Osimhen? In Arabia Saudita, all'Al Hilal, o ancora in Turchia al Galatasaray? O addirittura in un'altra squadra a sorpresa? Le ultime sul futuro del centravanti nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Il Galatasaray ha inviato proposte contrattuali sia a Leroy Sané che a Victor Osimhen. Trattative in corso mentre il caso Sané resta aperto e Osimhen non ha ancora accettato la proposta di Al Hilal", scrive l'esperto di mercato tramite il suo profilo X. Si attendono ulteriori aggiornamenti dunque in giornata. E tra l'altro i turchi sono anche su Sané, in uscita dal Bayern, e nei giorni scorsi circolò un rumors anche sul Napoli.