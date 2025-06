Conte vuole 7-8 rinforzi! Il Mattino: per la fascia spunta Bellanova

vedi letture

Il Napoli del futuro comincia a delinearsi con sempre maggiore chiarezza nella mente di Antonio Conte. Dopo aver praticamente chiuso il colpo Kevin De Bruyne - con l’ufficialità attesa all’inizio della prossima settimana - il club azzurro è pronto a proseguire il proprio mercato con altri sette innesti complessivi -per allestire una rosa all’altezza delle quattro competizioni stagionali. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino. Tra le priorità del tecnico salentino c’è l’ingaggio di un esterno destro capace di coprire tutta la fascia, alternandosi o affiancando capitan Di Lorenzo in un sistema che prevede una forte spinta dagli esterni. In quest’ottica il nome caldo è quello di Raoul Bellanova.

Il classe 2000, reduce da una stagione convincente con l'Atalanta, è stato acquistato un anno fa a 25 milioni di euro: un investimento importante che la Dea non ha intenzione di svalutare, ma che potrebbe essere rivalutato davanti a un’offerta significativa da parte del Napoli. Bellanova rappresenta il profilo ideale per Conte: è un esterno moderno, abile sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque, con qualità atletiche e margini di crescita ancora ampi. Inoltre l’operazione potrebbe soddisfare anche il giocatore, che a Napoli vedrebbe triplicarsi l’ingaggio rispetto a quanto percepito a Bergamo.