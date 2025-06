Non solo Ndoye, piace anche un suo compagno di squadra: il Bologna individua il sostituto

Il Napoli scalda i motori sul mercato e l’asse con il Bologna si conferma uno dei più attivi di questo avvio di sessione estiva. Il club partenopeo, su forte indicazione di Antonio Conte, ha messo gli occhi su diversi protagonisti della brillante stagione rossoblù. Se l’interesse per Dan Ndoye è ormai noto, nelle ultime ore è emerso con forza anche il nome del difensore olandese Sam Beukema.

Il direttore sportivo dei campani, Giovanni Manna, ha contattato ufficialmente il responsabile dell’area tecnica felsinea Giovanni Sartori per intavolare i primi discorsi su Ndoye, esterno offensivo molto gradito a Conte per duttilità e capacità di coprire entrambe le fasce. Ma nel corso del dialogo è stato inserito anche Beukema, centrale difensivo rivelazione dell’ultima Serie A, per il quale il Napoli sarebbe pronto a formulare un’offerta importante. Il Bologna, però, non fa sconti: sia Ndoye che Beukema sono valutati circa 40 milioni di euro ciascuno.

Nel frattempo, in ottica entrate, il Bologna guarda anche all'estero per rinforzare la difesa. Nella lista c'è Danilho Doekhi, centrale dell’Union Berlino, che può liberarsi grazie a una clausola rescissoria da 9 milioni di euro. Un’occasione low cost che resta sullo sfondo e che può diventare importante se dovesse partire uno tra Beukema e Lucumì. A riportarlo è il Corriere di Bologna.