Simeone riflette sul futuro: ci sono due club di Serie A sull'argentino

Se per Raspadori le riflessioni sono in corso, è tracciata, o almeno sembra tale, la strada del futuro per il Cholito, Giovanni Simeone. Dopo tre stagioni, due scudetti e un amore incondizionato dato e ricevuto dalla città, l’argentino è pronto a partire per trovare continuità altrove. Non mancano le offerte. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Un giocatore come lui fa comodo a tanti club. Simeone è nel mirino del Genoa, sarebbe un ritorno, ma anche del Torino che ha appena annunciato Baroni come nuovo allenatore. Altri ancora busseranno presto alla porta del Napoli (anche dall’estero) per un centravanti di grande valore con il gol nel sangue