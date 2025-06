Bonny, l'agente è lo stesso di Meret: il Napoli ci prova sul serio

Il 'Corriere del Mezzogiorno' oggi in edicola parla di mercato e delle prossime mosse del Napoli che ha intenzione di rinforzare il reparto offensivo. Lo scorso anno scudetto vinto col sesto miglior attacco del torneo: 59 gol. In tal senso, come si legge, "intriga molto Bonny del Parma, sono stati avviati i contatti sia con il club emiliano che con gli agenti.

L’attaccante francese è gestito dal gruppo Pastorello che cura anche gli interessi di Meret. Un colpo che unisce lo spessore sul campo e la potenza in termini di marketing internazionale è Kang-In Lee del Paris Saint Germain, un profilo su cui il Napoli lavora tanto per aumentare il tasso di qualità sia a centrocampo che sulla trequarti”.