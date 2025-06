Il Napoli cerca un centravanti: sfida all'Inter per due profili (diversi)

vedi letture

Il Napoli, tra le tante cose, proverà ad acquistare anche un altro centravanti nel corso di questa finestra di calciomercato. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto: "Anche in attacco sembra si rinnovi il testa a testa tra Napoli ed Inter: i due club sono da tempo sulle tracce di Rasmus Hojlund (22) del Manchester United così come di Bonny del Parma (21).

Visto che uno esclude l’altro, l’impressione è che si possa trovare una soluzione salomonica. Il danese Hojlund sembra in cima alla lista di preferenze di Manna. In calo, invece, le quotazioni per Jonathan David (25) svincolatosi dal Lille. L’entourage del giocatore ha incontrato i dirigenti del Napoli settimane fa, ma complici richieste considerate esose la trattativa si è arenata".