Ultim'ora Osimhen, l'Al-Hilal non si è arreso: previsti nuovi contatti in giornata

L’Al-Hilal non si arrende per Victor Osimhen e Theo Hernandez. Il club arabo infatti non si è arreso e nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti per cercare di sbloccare le trattative con il Milan e il Napoli per arrivare al nigeriano e al francese. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Osimhen ha respinto anche l’ultimo tentativo della nuova squadra di Simone Inzaghi, nonostante l'offerta faraonica da quasi 30mln l'anno, ma il discorso non è chiuso.

Discorso diverso, invece, per Theo Hernandez che ancora ha accettato la destinazione e preferirebbe rimanere in Europa. Sul terzino francese del Milan, come raccontato, si è inserito l’Atletico Madrid, che ha anche proposto Molina come contropartita. La volontà dei rossoneri, però, è quella di ottenere solo soldi da una sua eventuale cessione. L’obiettivo sarà strappare il suo sì al progetto arabo. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.