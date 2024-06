Annuncio da Torino: "Stanno apparecchiando la cessione di Buongiorno a Napoli"

Il Torino è ormai pronto a voltare pagina, in casa granata si sta per aprire una nuova era. Ivan Juric ha già salutato

TuttoNapoli.net

© foto di Cristiano Mazzi/Image Sport www.imagepho

Il Torino è ormai pronto a voltare pagina, in casa granata si sta per aprire una nuova era. Ivan Juric ha già salutato, ora si attende l'approdo di Paolo Vanoli e poi c'è attesa per il mercato alle porte, con i gioielli Buongiorno e Bellanova già corteggiati da tante big in Italia e in Europa. Di questo e di tanti altri temi ne abbiamo parlato con Francesco Manassero, firma de La Stampa, che quotidianamente segue le vicende del Toro. Ecco l'intervista esclusiva realizzata da Tuttomercatoweb.com.

Buongiorno e Bellanova: quale sarà il loro futuro?

“Nessuno è incedibile, lo ha detto anche il presidente Cairo. Per quanto riguarda il centrale, ci sono già voci di trattative e siamo soltanto ai primi giugno, non come l’anno scorso a fine agosto con l'Atalanta che ci provò tardi: sembra proprio che si stia apparecchiando la tavola per la cessione. Oltre al valore del giocatore, cresciuto tanto da arrivare tra i migliori d’Europa, è un simbolo e bandiera, l’unico nel quale i tifosi si riconoscono, e sarebbe una grossissima perdita. Ecco, se proprio bisogna vendere qualcuno, sarebbe più comprensibile la cessione di Bellanova, un altro gioiello che può andare via”.