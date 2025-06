Ultim'ora Apertura calciomercato a Rimini, Manna assente a sorpresa all'evento: il motivo

Comincia ufficialmente domani la sessione estiva di calciomercato. Oggi, a Rimini, è previsto l'evento di apertura. E a quest'evento sarebbe dovuto essere presente anche Giovanni Manna, che invece non ci sarà. A raccontarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira:

"All’apertura del calciomercato a Rimini doveva essere presente Giovanni Manna premiato come miglior ds della stagione 24/25, ma il ds del Napoli disdetto last minute per sopraggiunti impegni. Azzurri al lavoro per chiudere #Lang e in pressing su Lucca, Ndoye e Beukema".