Ultim'ora Arriva Lang! Sky: affare ai dettagli col PSV, i dettagli

Il Napoli è vicino a chiudere uno dei primi colpi del suo mercato estivo: Noa Lang si prepara a diventare un nuovo giocatore azzurro. Dopo giorni di trattative, il club partenopeo ha raggiunto un’intesa con il PSV Eindhoven per l’acquisto dell’esterno offensivo olandese sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

L’accordo con il giocatore era già stato definito nei giorni scorsi, con Lang entusiasta della prospettiva di approdare in Serie A e di lavorare con Antonio Conte. L’operazione è ormai ai dettagli e, salvo sorprese, si attende a breve l’arrivo in città per le visite mediche e la firma sul contratto.