Arsenal su Lookman: l'Atalanta fa il prezzo (costa meno di Nunez)

vedi letture

L'Arsenal non ha avuto molta fortuna nei suoi tentativi di ingaggiare un'ala visto che Nico Williams è destinato al Barcellona e Rodrygo sembra sempre più propenso a restare al Real Madrid. Per questa ragione il club londinese è tornato alla carica per Ademola Lookman, che per diverse settimane è stato accostato al Napoli salvo poi essere "preferito" a Ndoye.

In verità, secondo quanto riferito da Caught Offside, l'interesse dell'Arsenal per Lookman risale alla scorsa estate, ma in quell'occasione la Dea riuscì a trattenerlo, complice anche l'addio discusso di Koopmeiners che forzò la mano per passare alla Juventus. E in questi giorni - si legge - i Gunners hanno riavviato i negoziati con l'Atalanta per Lookman, con tanto di prezzo richiesto di 45-50 milioni di euro più bonus. In passato Lookman era stato accostato anche al Napoli. Il prezzo è comunque più basso rispetto alla richiesta del Liverpool per Nunez (60 milioni).