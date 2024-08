Arthur-Napoli, via libera della Juve al prestito: si tratta per l’ingaggio

La Juventus ha dato il via libera ad Arthur al Napoli in prestito. E’ questa la notizia lanciata su X da Nicolò Schira. Il giornalista ed esperto di mercato aggiunge: “Juve e Napoli sono in trattativa per l'ingaggio del centrocampista brasiliano (5,5 milioni di euro/anno), che è molto alto. Se i bianconeri verseranno una parte dell'ingaggio la trattativa potrebbe chiudersi. Arthur ha rifiutato ieri l'offerta del PAOK”.

