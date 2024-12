As - Rafa Marin, il motivo della cessione: vuole più minuti in A per tornare pronto a luglio

Il mercato del Napoli sta già entrando nel vivo, a pochi giorni dall'apertura ufficiale della finestra invernale. Ci saranno diversi movimenti: davanti è quasi fatta per l'acquisto in prospettiva di Luis Hasa, in difesa arriverà un centrale e ne partirà un altro, Rafa Marin. Sul classe 2002 c'è il forte interesse del Como ma ci sono offerte anche da club spagnoli e tedeschi.

La motivazione della cessione è principalmente una e la riporta Mirko Calemme, giornalista del quotidiano spagnolo Diario AS. Il difensore ex Real Madrid ha trovato pochissimo spazio fin qui - solo 180 minuti in Coppa Italia - ed è la quarta scelta di Conte tra i centrali a disposizione. Così, Rafa Marin ha parlato col tecnico azzurro della sua situazione chiedendo di essere ceduto in prestito fino al termine della stagione, in modo da trovare maggior spazio per essere più pronto al ritorno a luglio.

