Niente scambio con Hasa, Romano: "C'è il Como su Rafa Marin, il Real terrebbe la recompra"

vedi letture

Con la finestra invernale di calciomercato alle porte, il Napoli lavora anche con uno sguardo al futuro: il club azzurro è ad un passo da Luis Hasa, ala destra di proprietà del Lecce, cresciuta nella Juventus. Come riporta però Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, l'affare con la squadra salentina non includerà Rafa Marin, rispetto ai rumours iniziali.

Infatti, il Napoli porterà Luis Hasa in azzurro attraverso un pagamento di 500mila euro per il cartellino del classe 2004. Per quanto riguarda Rafa Marin, invece, il centrale spagnolo è cercato con insistenza dal Como. La società spinge per accontentare il proprio allenatore, Cesc Fabregas, che gradirebbe Rafa Marin nella propria rosa in un'operazione stile Nico Paz. La clausola di recompra che il Real Madrid aveva mantenuto sul classe 2002 nel trasferimento al Napoli in estate, sarebbe ancora esercitabile dai Blancos in caso si concretizzasse l'operazione.