Assalto a Belahyane? Possibile nei prossimi giorni: stabilita la base d'asta

Reda Belahyane è il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo. Il centrocampista marocchino, protagonista di un grande inizio di stagione con l'Hellas Verona, piace a molti club di prima fascia (come l'Inter). Gli azzurri ci pensano per diverse motivazioni: ha una valutazione abbordabile, circa 12 milioni di euro più bonus, può crescere senza fretta dietro ai titolari - Lobotka, Anguissa e McTominay - ma avere già un ruolo da protagonista, visto che il Napoli ha intenzione di metterlo subito nelle possibili rotazioni, in un reparto in cui c'è solo Gilmour come alternativa.

Dunque nei prossimi giorni ci può essere l'affondo decisivo. Poco modificherà il cambio di proprietà che è stato dilazionato di alcuni giorni, anche perché alcune figure chiavi dovrebbero rimanere anche con gli americani.