Tmw - Il Napoli ha osservato da vicino Paixao: spunta cifra per chiudere l'affare

Il Napoli ha osservato da vicino Igor Paixao nel corso delle ultime settimane. Perché il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha deciso di visionarlo personalmente durante le gare del Feyenoord. D'altro canto in Eredivisie è stato uno dei migliori giocatori anche in questa annata, siglando 14 gol e 12 assist in 30 partite. Nelle undici gare di Champions League invece è andato a segno 2 volte - ne sa qualcosa il Milan, eliminato ai playoff di febbraio - con cinque passaggi decisivi.

Il costo non è nemmeno proibitivo, scrive Tmw, perché servono venticinque milioni di euro per acquistarlo. Igor Paixão non è in short list. Non è dato sapere se potrà rientrare nemmeno nel novero dei possibili candidati qualora i primi nomi dovessero saltare. Il suo agente, un mese e mezzo fa, aveva strizzato l'occhio alla destinazione.