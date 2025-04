Retroscena su Orsolini - Manna ha avuto un incontro positivo col suo agente a Coverciano

Il Napoli è interessato all'esterno del Bologna Riccardo Orsolini per la prossima stagione. Arrivano conferme sul nome dell'esterno, con Nicolò Schirà che su X scrive: "Il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo agente Michelangelo Minieri hanno già avuto un primo incontro positivo lunedì scorso a Coverciano, dopo gli Inside The Sports Awards".

Nel suo messaggio su X Schirà allega proprio una foto in cui Manna è accanto a Minieri nell'evento tenutosi a Coverciano.

